Unbekannte brechen in Waschanlage in Neuburg ein

In eine Waschanlage in Neuburg ist eingebrochen worden. Das teilte die Polizei mit. Im Tatzeitraum vom 24. Dezember, 16 Uhr, bis 25. Dezember, 5 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Waschanlage in der Münchener Straße in Neuburg.

Einbruch in Neuburger Waschanlage: 900 Euro gestohlen

Dem Täter gelang es dabei Bargeld im Wert von 900 Euro zu entwenden. Ein weiterer Aufbruchsversuch an einem der Automaten misslang dem Täter. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)