Unbekannte brechen Snackautomaten in Neuburg auf

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben bislang unbekannte Täter einen Snackautomaten in der Münchener Straße in Neuburg aufgebrochen. Durch das Aufbrechen des Automaten entstand laut Polizei ein Sachschaden von rund 1000 Euro.

Die Höhe des möglichen Beuteschadens ist zum derzeitigen Stand der Ermittlungen nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08431/67110 bei der Polizeiinspektion Neuburg zu melden. (AZ)