Unbekannte klauen zwei Fahrzeuge am Neuburger Bahnhof

Am Neuburger Bahnhof sind am Samstag zwischen 14.30 und 20.40 Uhr ein E-Scooter und ein Fahrrad geklaut worden. Beide Fahrzeuge standen nach Angaben der Polizei versperrt am Fahrradabstellplatz.

Fahrrad und E-Scooter am Neuburger Bahnhof gestohlen

Bei dem E-Scooter handelt es sich um einen schwarzen Segway-Ninebot. Der Wert beträgt etwa 300 Euro. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarz-rotes Mountainbike der Marke Bulls Sharptail. Hier beträgt der Wert rund 900 Euro. Zeugenhinweise werden unter Telefon 08431/67110 erbeten. (AZ)