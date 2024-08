Unbekannte plündern Keller in Neuburg

In einem Mehrfamilienhaus in der Adalbert-Stifter-Straße in Neuburg haben bislang unbekannte Täter in der Nacht auf Sonntag drei Kellerabteile aufgebrochen.

Keller-Einbrüche in Neuburg: Unbekannte entwenden Wertgegenstände

Nach Angaben der Polizei hebelten sie gewaltsam die Türen auf und entwendeten Nahrungsmittel und Werkzeuge im Gesamtwert von über 800 Euro. Bei den Aufbrüchen entstand ein Gesamtschaden von rund 50 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)