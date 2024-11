Unbekannte versuchen, Pedelecs zu stehlen

In der Nacht von Montag auf Dienstag haben bislang unbekannte Täter versucht, in der Ostendstraße in Neuburg zwei Pedelecs zu entwenden. Die Pedelecs der Marke Advance waren versperrt im Carport eines Anwesens abgestellt. Die Unbekannten versuchten mit einem Bolzenschneider die Schlösser zu knacken, was jedoch misslang, wie die Polizei mitteilt. Die Pedelecs im Wert von rund 11.000 Euro waren zudem alarmgesichert. An den beiden Schlössern entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro. Sachdienliche Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen.

