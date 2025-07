Unbekannter bedroht und beschimpft Kinder am Spielplatz in Neuburg

Am Samstag gegen 17.30 Uhr echauffierte sich ein bislang noch unbekannter, etwa 18-jähriger Mann über fußballspielende Kinder am Kinderspielplatz in der Herrenschwaigallee in Heinrichsheim. Zuerst wies er die spielenden Kinder darauf hin, dass das Fußballspielen nicht erlaubt sei. Als er ein zweites Mal auf die Kinder zuging und das Fußballspielen unterbinden wollte, gingen eine 43- und eine 41-jährige Mutter dazwischen und wiesen ihn zurecht.

Der Unbekannte wurde daraufhin aggressiv, trat Kieselsteine in Richtung der anwesenden Kinder und Mütter und schlug mit einem etwa halben Meter langen Stock herum. Als er sich dann in Richtung Schulstraße wegging, entgegnete er noch für jeden hörbar, dass er alle umbringen würde.

Spielplatz-Ärger: Polizei sucht nach Zeugen zu Vorfall in Heinrichsheim

Der Täter wird als stämmiger, etwa 1,80 Meter Mann im Alter zwischen 18 und 20 Jahren beschrieben. Er hatte dunkelblonde Haare, trug eine kurze graue Hose und ein schwarzes T-Shirt mit Audi-Logo. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)