Unbekannter bricht in Neuburg ein - und nimmt Olivenöl mit

Im Keller eines Hochhauses Am Schwalbanger in Neuburg ist in der Zeit von Sonntag bis Dienstag ein Kellerabteil aufgebrochen worden. Der bislang unbekannte Täter brach laut Polizei das Vorhängeschloss des Abteils auf und entwendete ein Klimagerät und zwölf Flaschen Olivenöl im Gesamtwert von 550 Euro.

Neuburg: Olivenöl-Einbrecher befestigt neues Schloss

Anschließend brachte der Täter aus bislang unbekannten Gründen ein neues Vorhängeschloss mit Schlüssel am Kellerabteil an. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)