Unbekannter bricht in Neuburger Geschäft ein

Ein bislang Unbekannter ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in ein Geschäft am Längenmühlweg eingebrochen. Laut Angaben der Polizei verschaffte sich der Täter zwischen 19.30 Uhr am Dienstag und 8.15 Uhr am Mittwoch gewaltsam Zutritt zu dem Laden und durchsuchte im Inneren mehrere Behältnisse.

Einbrecher erbeutet in Neuburg Bargeld und Tabakwaren

Der Unbekannte entwendete Bargeld und Tabakwaren im Wert einer vierstelligen Summe und verursachte dazu einen Schaden von insgesamt rund 1000 Euro. Die Polizei Neuburg bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 08431/67110 zu melden.