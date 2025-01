Unbekannter fährt Auto an und flüchtet

Zwischen Samstag, 28. Dezember, 15 Uhr, und Dienstag, 31. Dezember, 10 Uhr, wurde in der Färberstraße in Neuburg ein geparkter Skoda angefahren und dabei im Bereich der hinteren rechten Einstiegstüre beschädigt. Dies teilte die Polizei nun mit. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 5000 Euro. Zum Verursacher ist derzeit nichts bekannt. Die Polizei in Neuburg bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 08431/6711-0. (AZ)

