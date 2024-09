Unbekannter fährt Frau auf E-Scooter an und flüchtet

Am Donnerstag gegen 14 Uhr fuhr eine 39-jährige Frau aus Neuburg mit ihrem E-Scooter auf der Adolf-Kolping-Straße in südwestliche Richtung. Zeitgleich fuhr ein bislang Unbekannter mit seinem Auto aus der Augsburger Straße in den Kreisverkehr ein. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden, teilt die Polizei mit.

Der bislang unbekannte Auto-Fahrer entfernte sich anschließend in Richtung Bürgermeister-Sing-Straße, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die 39-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt, am Scooter entstand Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Zeugenhinweise werden unter Telefon 08431/67110 entgegen genommen. (AZ)