Vespa-Diebstahl in Berliner Straße: Polizei Neuburg sucht Zeugen

In der Berliner Straße in Neuburg ist jüngst eine Vespa gestohlen worden. Der 16-jährige Besitzer hatte sein Kleinkraftrad in der privaten Tiefgarage seiner Wohnadresse abgestellt und die Lenkradsperre aktiviert. Dennoch wurde die Vespa entwendet. Sie hat einen Wert von rund 800 Euro. Die Polizei Neuburg nimmt Zeugenhinweise am Telefon entgegen, und zwar unter der Rufnummer 08431/67110. (AZ)

Vespa Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Berliner Straße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Tiefgarage Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis