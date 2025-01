Unbekannter verprügelt 19-Jährigen vor Dönerimbiss in Neuburg

Ein Unbekannter hat am Samstagabend einen 19-Jährigen aus Neuburg in der Schrannenstraße vor einem Dönerimbiss verprügelt. Wie die Polizei jetzt mitteilt, hielt sich der junge Mann gegen 20.45 Uhr in dem Imbiss auf, als ein Unbekannter das Geschäft betrat und den 19-Jährigen aufforderte, nach draußen zu kommen. Da dieser nicht darauf reagierte, soll ihn der Unbekannte gepackt und nach draußen gezogen haben. Dort schlug der Unbekannte den Neuburger mehrmals mit der Faust ins Gesicht. Der 19-Jährige ging zu Boden und verspürte noch weitere Schläge.

Neuburger vor Dönerimbiss verprügelt: Das ist die Täterbeschreibung

Als ein unbekannter Zeuge dazwischenging und die beiden Männer trennte, flüchtete der Unbekannte. Der 19-Jährige begab sich anschließend in die Notaufnahme des Klinikums Ingolstadt. Dort wurden laut Polizei eine Fraktur im Gesicht und mehrere Prellungen festgestellt. Dienstagnachmittag erstattete der 19-Jährige Anzeige bei der Polizei. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: etwa 18 bis 20 Jahre alt, schlank, südländische Herkunft, dunkle Haare, Vollbart. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)