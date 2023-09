Unbekannter will nachts in Neuburger Einfamilienhaus einbrechen

Ein 16-jähriger Neuburger ist nachts alleine zuhause, als er Geräusche an der Türe hört. Wie sich herausstellt, wollte sich ein Unbekannter gewaltsam Zutritt verschaffen.

Ein bislang unbekannter Täter hat am Montag im Zeitraum zwischen 0.30 Uhr und 1 Uhr versucht, in ein Einfamilienhaus im Kollachenweg in Neuburg einzubrechen. Laut Polizei vernahm ein 16-jähriger Neuburger, der sich zu diesem Zeitpunkt alleine im Gebäude befand, verdächtige Geräusche, die offensichtlich an der Eingangstüre erzeugt wurden. Als der junge Mann dort nach dem Rechten sehen wollte, stellte er fest, dass die Türe offen steht.

Versuchter Einbruch in Neuburger Einfamilienhaus

Da sich an der Haustüre Hebelspuren befanden, muss nach derzeitigem Ermittlungsstand davon ausgegangen werden, dass sich ein unbekannter Täter gewaltsam Zutritt in das Privathaus verschaffte. Dieser bemerkte vermutlich die Anwesenheit eines Hausbewohners und flüchtete unverrichteter Dinge, also ohne jegliches Diebesgut, so die Polizei. Durch das Aufhebeln der Türe entstand ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Zeugenhinweise erbittet die Polizei Neuburg unter Telefon 08431/6711-0. (AZ)