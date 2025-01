Unter Drogen am Steuer: Polizei zieht Autofahrer aus dem Verkehr

Einen unter Drogen stehenden Autofahrer hat die Polizei Neuburg am Dienstagnachmittag aus dem Verkehr gezogen. Gegen 14 Uhr wurde ein 22-Jähriger aus dem Landkreis an der Zeller Kreuzung im Rahmen einer Verkehrskontrolle gestoppt. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann drogentypisches Verhalten zeigte. Ein Drogentest bestätigte den Verdacht: Er reagierte positiv auf Cannabis. Daraufhin musste sich der 22-Jährige in der Klinik Neuburg einer Blutentnahme unterziehen. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt und die Weiterfahrt unterbunden. Gegen den 22-Jährigen wird nun wegen Fahren unter Drogeneinfluss ermittelt. (AZ)

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Drogen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Verkehr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis