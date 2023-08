Urlaubslaune bei den Neuburgern: So verbringt die Prominenz den Sommer

Von Elisabeth Sutner - vor 49 Min. Artikel anhören Shape

In Neuburg herrscht Urlaubsstimmung. Dabei stellt sich die Frage: Wie verbringen bekannte Persönlichkeiten ihren Sommer? Wir haben mit einigen von ihnen gesprochen.

Es ist Sommer und Urlaubszeit. Jeder verbringt diese Zeit etwas anders, die einen zieht es in die Ferne, die nächsten bleiben in Europa oder auch Deutschland und andere finden es Zuhause doch am schönsten. Nach wie vor ist Deutschland das beliebteste Urlaubsland der Deutschen, daher wollten wir wissen, wie Personen des öffentlichen Lebens in Neuburg ihren Sommer genießen und haben nachgefragt.

Künstlerin Ute Patel-Mißfeldt verbringt ihren Sommer am liebsten im Garten. Dort findet Sie Ruhe und Erholung. Foto: Elisa Glöckner (Symbolbild)





