Vegane Ernährung boomt: Wie ist das Angebot in Neuburger Lokalen?

Veganes Essen boomt. Auch in Neuburg bieten Lokale immer mehr pflanzliche Gerichte an.

Plus Der Markt mit veganen Produkten boomt, vor allem in Großstädten. Doch wie ist das pflanzliche Essens-Angebot in einer Stadt wie Neuburg? Ein Überblick zum Weltvegantag.

Von Laura Dietrich

Vegane Ernährung boomt – vor allem in Großstädten. Die Zahl der Menschen, die aus Tierschutz- und Umweltgründen auf tierische Produkte verzichten, ist in den vergangenen Jahren rapide gestiegen. Laut dem Institut für Demoskopie Allensbach hat sich die Zahl der Veganer in Deutschland zwischen 2016 und 2022 verdoppelt, auf mittlerweile rund 1,6 Millionen Menschen. Ihre Form der Ernährung steht an diesem Mittwoch, 1. November, im Mittelpunkt. Zum Weltvegantag hat sich unsere Redaktion umgehört, inwieweit man in Neuburger Lokalen vegan essen kann und was sich in diesem Bereich tut.

Der stellvertretende Wirtesprecher Karl Deiml, der auch den Neuwirt in Neuburg leitet, erklärt dazu Folgendes: "Die Nachfrage ist auf jeden Fall gestiegen, deswegen versuchen auch immer mehr Restaurants, ihre Karten dahin gehend anzupassen." Er wisse nur von wenigen, die mittlerweile kein Gericht ohne tierische Produkte bei sich anbieten. Er selbst tut das in seiner Wirtschaft auch bereits seit etwa fünf bis sechs Jahren, so stehen dort als vegane Optionen ein Veggieburger und ein Gemüsecurry auf der Speisekarte.

