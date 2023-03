Verharmlosung des Klimawandels? Aktivisten kritisieren Vortrag in Neuburg

Plus Der streitbare Physikprofessor Gerd Ganteför hält in Neuburg einen Vortrag über den Klimawandel. Aktivisten von Fridays & Parents For Future üben daran scharfe Kritik.

Gerd Ganteför weiß, wie man Aufmerksamkeit erzielt. Eines seiner Bücher heißt beispielsweise: "Klima - Der Weltuntergang findet nicht statt". Ein provokanter Titel, der mit folgender Beschreibung unterfüttert wird: "Kaum ein Thema erregt die Gemüter so wie die Frage, ob der Klimawandel uns alle ins Verderben stürzt oder wir nur einer Angst fördernden Kampagne hysterischer Umweltaktivisten aufsitzen." Und dieser Prof. Dr. Gerd Ganteför kommt nun nach Neuburg. Der emeritierte Physikprofessor der Universität Konstanz und YouTuber wird an diesem Donnerstag, 23. März, um 19.30 Uhr in der Paul-Winter-Realschule in Neuburg zum Thema "Klimaschutz - zielführend und weltweit machbar" sprechen und seine Analysen und Konzepte vorstellen. Der Rotary Club Neuburg lädt zu diesem Vortrag mit Diskussion in seiner Umwelt- und Klimareihe ein. Doch die Veranstaltung steht in der Kritik.

Starker Gegenwind kommt von Fridays & Parents For Future Neuburg. In einer Stellungnahme der Klimaaktivistinnen und -aktivisten heißt es: "Wenn sich 99 Prozent aller Klimawissenschaftler einig sind, dass es höchste Zeit ist, schnellstens gegen die Klimakatastrophe alles menschenmögliche zu tun, und dann kommt ein "Wissenschaftler" nach Neuburg, der Zweifel sät, der verbreitet, alles wäre nicht so schlimm, dann ist das äußerst gefährlich." Die Thesen von Ganteför seien "eine gefährliche Verharmlosung der Klimakatastrophe". Es sei unverantwortlich, ihm eine Bühne zur Verbreitung seiner unseriösen Thesen zu geben, so Fridays & Parents For Future Neuburg.

Was sagt der Veranstalter zu diesen Vorwürfen? Die Kritik könne man nicht ganz nachvollziehen, betont Frank Thonig für den Rotary Club Neuburg auf Nachfrage. Die Gegenargumente bezeichnet er als "sehr pointiert" und "nicht ganz korrekt". Er sei kein Fan von Ganteför, erwarte jedoch einen interessanten Vortrag, den man sich einfach mal anhören könne, so Thonig. In seinen Augen könnten Veranstaltungen wie diese auch einen Anstoß für bunte Diskussionen bieten.

Ganteför habe bereits in zwei hochkarätig besetzten Symposien das Problem der Klimakrise und gangbare Wege zur Eindämmung der Erderwärmung diskutiert, schreibt der Veranstalter in der Ankündigung. Ganteför werde in seinem Vortrag die Quintessenz dieser Symposien zusammenfassen.

Die Veranstaltung ist kostenlos, erfordert jedoch eine Anmeldung auf der Website des Rotary Clubs (https://tickets.rotary-neuburg.de/Klima), da die Teilnehmerzahl auf 400 Personen begrenzt ist. Der Eintritt ist frei.