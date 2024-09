Verkehrsunfall bei Zell: Drei Verletzte und 45.000 Euro Schaden

Bei einem Unfall am Sonntagnachmittag auf der Staatsstraße 2043 bei Zell wurden drei Menschen verletzt und es entstand ein Schaden von 45.000 Euro.

Unfall auf Staatsstraße 2043 bei Zell fordert drei Verletzte

Laut Polizeibericht fuhr gegen 14.30 Uhr ein 25-jähriger Mann aus dem Landkreis Eichstätt auf der Kreisstraße ND 13 von Zell in Richtung Staatsstraße 2043. Er wollte die Straße geradeaus überqueren und übersah dabei das Auto eines 31-jährigen Neuburgers, der von der Zeller Kreuzung in Richtung Nazibühl unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrer leicht verletzt. Eine 32-jährige Frau, die als Beifahrerin im Auto des 31-Jährigen saß, erlitt schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie ins Klinikum Ingolstadt.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Bruck, Weichering und Neuburg sicherten die Unfallstelle und regelten den Verkehr.