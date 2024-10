Vermisstes Mädchen in Neuburg: Suchaktion an der Donau

Erneuter Großeinsatz an der Donau in Neuburg: Am frühen Sonntagabend suchten Kräfte der Wasserwacht sowie der Feuerwehr nach einem Mädchen. Wie die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, handelte es sich um eine 17-Jährige, die in der Kinderklinik behandelt wird und dort nicht mehr aufzufinden war.

Suchaktion an der Donau in Neuburg

Da man befürchtete, dass sich das vermisste Mädchen in der Donau befinden könnte, startete ein Großaufgebot an Rettungskräften im Bereich der Donaubrücke eine Suchaktion. Diese dauerte etwa eine Stunde, dann konnte sie glücklicherweise eingestellt werden - die 17-Jährige wurde woanders im Stadtgebiet aufgefunden. So konnten die Rettungskräfte gegen 17.45 Uhr wieder abrücken, berichtet die Polizei.

Suche nach 17-jährigem Mädchen in der Donau

Es ist der zweite große Einsatz an der Donau in Neuburg innerhalb eines Monats. Erst Anfang September ertranken zwei THI-Studenten beim Baden in der Donau. Der Tod der beiden jungen Männer löste in Neuburg und Umgebung große Trauer und Mitgefühl aus. Oberbürgermeister Bernhard Gmehling sprach bei der Trauerfeier von einem „großen Schatten“, der sich seit dem Unglück über Neuburg gelegt habe.