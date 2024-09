Vom Maschinenbauer zum Kaplan: Richard Reißner als Neupriester begrüßt

„Er ist ein Geschenk Gottes“, so kündigte Stadtpfarrer Herbert Kohler den neuen Kaplan Richard Reißner aus Bayerdilling an. Der 50-jährige Neupriester stellte sich am Sonntag den 600 Besuchern des Kahlhoffestes vor.

Winfried Rein Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis