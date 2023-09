Von Modenschau bis Live-Musik: In Neuburg ist am Wochenende einiges los

Kommendes Wochenende ist in Neuburg einiges geboten. Von Parkplatzverschönerung, über Late Night Shopping bis hin zu Töpferkunst. Für jeden ist etwas geboten.

Am Freitag nimmt die Neuburger Innenstadt eine neue Gestalt an. Zumindest für ein paar Stunden. Am Nachmittag werden Parkflächen in kleine Parks umgewandelt und am Abend leuchtet Neuburg wieder bei der langen Einkaufsnacht. Michael Regent vom Stadtmarketing hofft auf einen lauen Sommerabend, dieser würde den Aktionstag in der Innenstadt abrunden. Bisher ist der Wetterbericht mit dem Wochenende wohlgesonnen. Am gesamten Wochenende sollen die Temperaturen um die 25 Grad liegen. Also steht auch dem Töpfermarkt, welcher am Samstag und Sonntag im Marstall stattfindet, nichts im Wege.

Acht Parkplätze in der Rosen- und Schmidstraße werden in kleine Oasen umgewandelt. Beginn ist am Freitag, 15. September, um 14 Uhr. Organisiert wird der Park(ing) Day von der Agenda 21 und soll das Umweltbewusstsein in den Neuburger wecken. Am Aktionsstand vom Naturladen können Kinder selbst Hafer walzen und eigenes Müsli herstellen. Der Gartenbauverein baut eine Grünfläche zum Entspannen auf einem der Parkplätze auf. Auch Künstlerin Ute Patel-Missfeldt nimmt an dem Aktionstag teil, dort können Besucher kreativ werden. Die Stadtwerke tragen zum Park(ing) Day bei, am Freitag sind die Fahrten mit dem Stadtbus kostenfrei.

Der Parking Day findet am Freitag in Neuburg statt

Gleich im Anschluss daran findet die lange Einkaufsnacht "Neuburg leuchtet" statt. Die Geschäfte haben bis 23 Uhr geöffnet. Einige der teilnehmenden Einzelhändler haben sich Aktionen für die Besucher und Einkaufsenthusiasten überlegt. In der Galerie Nassler können ab 17 Uhr Kunstwerke besichtigt und ab 18 Uhr ersteigert werden. Um 20 Uhr gibt es bei Trés Chic eine Modenschau und um 20.30 Uhr treten die Burgfunken am Schrannenplatz auf. Das Weinparadiso am Oswaldplatz sorgt mit Wein und Musik für Stimmung. Generell sorgen in den Straßen und Lokalen der Innenstadt verschiedene Bands für eine lockere Atmosphäre. Die Stelzenläufer des Traumtheaters sind heuer wieder in ihren fantasievollen Kostümen in den Straßen unterwegs. Und auch dieses Jahr können alle Besucher an der Stadtrally in der Neuburg.com-App teilnehmen und Einkaufsgutscheine in Höhe von 200 Euro gewinnen.

Zum 42. mal ist der Töpfermarkt im Marstall in der Neuburger Altstadt

Und auch Keramik- und Töpferliebhaber kommen am Wochenende auf ihre Kosten: beim 42. Töpfermarkt im Marstall. Vor den Toren des Töpfermarktes findet parallel der Bauernmarkt statt, dort bieten Selbsterzeuger aus der Region ihre Produkte an. Ein Bürstenmacher zeigt sein Handwerk, eine Schäferei und Korbflechter sind mit dabei. Festwirt Stefan Heinzlmeir, die Bäckerei Schlegl und die Brauerei Julius sorgen für Verpflegung. Die Kinderbetreuung mit Basteln, Töpfern und Kinderschminken findet täglich von 13 bis 17 Uhr statt. Geöffnet ist der Markt von 9 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet 2,50 Euro. Kinder unter 16 Jahren sind frei.

