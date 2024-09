Vorverkauf startet: Die „Starken Stücke“ gehen in die nächste Saison

Noch ist alles still im Neuburger Stadttheater, doch bald wird sich das Haus wieder mit Leben füllen, wenn es in die Theatersaison 2024/25 geht. Der Vorverkauf ist schon gestartet und ein Blick auf das Programm verrät: trotz der verkürzten Saison ist für jeden Geschmack das Richtige dabei.

Los geht es diesmal im Neuburger Theater erst im November. Denn die Sanierungsarbeiten, die aktuell noch im Theater laufen, werden erst Ende Oktober abgeschlossen sein. Wie berichtet, werden aktuell die alten Brandschutzklappen im Theater ausgetauscht, die Dichtungen sind Asbest-belastet. Der Zeitplan sieht gut aus, dass die Maßnahmen bis Ende abgeschlossen sind und das Theater für die Besucher pünktlich im November öffnen kann. Bis 15. November ist die Schließung vorgesehen, schon am 21. November soll der Startschuss für die neue Saison starten. Das Programm gestaltet sich wie folgt:

21./22.11.24: „Der Kontrabass“ von Patrick Süskind von der Konzertdirektion Schutte. Es handelt sich um eine Produktion des Hofspielhauses München. Das Stück ist ein Einakter aus dem Jahr 1981 und stellt einen Monolog eines alternden Kontrabassisten dar.

26.11.24: „Die Verwandlung“ von Franz Kafka von der Konzertdirektion Schutte. Die Verwandlung ist eine im Jahr 1912 entstandene Erzählung. Die Geschichte handelt von Gregor Samsa, dessen plötzliche Verwandlung in ein „Ungeziefer“ die Kommunikation seines sozialen Umfelds mit ihm immer mehr hemmt, bis er von seiner Familie für untragbar gehalten wird und schließlich zugrunde geht.

29./30.11.24: „Lügen und andere Wahrheiten“ von Uli Masuth. Das Kabarett dreht sich um die Aussage von Mark Twain: „Der Mensch lügt 25 bis 250 Mal am Tag.“

3./4.12.23: „Lola Blau“. Das Musical für eine Sängerin stammt aus der Feder von Georg Kreisler und wurde 1971 in Wien uraufgeführt. Es handelt von der Karriere einee jungen Bühnenkünstlerin

10./11.12.24: „Zuagricht, hergricht, higricht“ von der Iberl Bühne. Es handelt sich um „Dichtung und Wahrheit über Mathias Kneissl“.

16./17.12.24: „Warten auf´s Christkind“ mit den Berlin Comedian Harmonists als Einstimmung in die Vorweihnachtszeit.

14./15.1.25: „Mein lieber Schwan“ von der Moreth Company erzählt den Ring des Nibelungen mal ganz anders. Es handelt sich um eine Musik-Komödie mit den großen Schlagern der 20er-/30er-Jahre.

21./22.1.25: „Die Rache der Chromosomen“ von der Couplet AG. Mit dabein sind Jürgen Kirner, Bianca Bachmann und Bernhard Gruber sowie Berni Filser.

28.1.25: „Der Wal“ von Samuel D. Hunter vom Studio Landgraf. Das Stück über einen Online-Englischlehrer wurde auch verfilmt und lief 2023 im Kino.

7.2.25: „Moby Dick“ vom Ensemble persona. Das weltweit bekannte Stück ist um 1850 entstanden.

13./14.2.24: „Der Graf von Monte Christo“ wir vom Studio theaterlust gezeigt.

19./20.2.25: „Rein geschäftlich“ ist ein Kabarett von Andreas Rebers.

15./16.3.25: „Alexis Sorbas“. Es tritt Miroslav Nemec mit dem Orchistra Laskarina auf.

27./28.3.25: „Was man von hier aus sehen kann“. Das Stück ist verfilmt worden und 2022 in den Kinos erschienen. Nach dem Roman von Mariana Leky.

1.4.25: „Mephisto“ von Klaus Mann, gezeigt vom Neuen Globe Theater, dreht sich um die Karriere Gustav Gründgens.

29./30.4.25: „Der erste letzte Tag“, gezeigt vom Theater Schloss Maßbach. Das Stück basiert auf einem Roman von Sebastian Fitzek. Die Handlung dreht sich um Livius Reimer, er macht sich auf den Weg von München nach Berlin, um seine Ehe zu retten.

4./5. 5.25: „Das Haus“ von der Burghofbühne Dinslaken. Es handelt sich um eine Komödie von Brian Parks.

Auch für die kleinen Theaterbesucher ist im Rahmen der Starken Kinderstücke wieder einiges geboten:

5./6.12.24: „Ox und Esel“ von der Agentur südsehen.

16./17.1.25: „Serafin und die Wundermaschine“ von der Compagnie nik.

4.2.25: „König Rattus und die Ritter der Käserunde“ vom Klexs Theater.

6.5.25: „Tiere im Hotel“ von der Burghofbühne Dinslaken.

Info: Karten können ab sofort über die Neuburger Tourist-Info am Ottheinrichplatz gekauft werden. Der Kontakt ist möglich über 08431 55400 oder per E-Mail an tourismus@neuburg-donau.de. Wer Fragen zu einem Abonnement hat, meldet sich unter 08431 55231.