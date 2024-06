Neuburg

vor 50 Min.

Warum Neuburgs Kommodore Jürgen Schönhöfer nach Jordanien muss

Plus Für den Kommodore des Neuburger Luftwaffengeschwaders heißt es Koffer packen. Doch für Jürgen Schönhöfer geht es nicht zu seinen Kameraden nach Lettland.

Von Katrin Kretzmann

Vor gut drei Monaten machte sich das erste Kontingent des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 in Neuburg auf den Weg nach Lettland. Der Grund: die Nato-Mission "Verstärkung Air Policing Baltikum" (VAPB). Bis voraussichtlich Dezember sind die Soldatinnen und Soldaten in mehreren Kontingenten vor Ort, das erste kam bereits Ende April zurück. Eigentlich wäre auch Kommodore Oberst Jürgen Schönhöfer vor Ort, doch wie heißt es so schön bei der Bundeswehr: Leben in der Lage. Anstatt nach Lettland geht es für den Verbandschef am Dienstag nach Jordanien.

"Dieser Auftrag wird unser Jahr 2024 prägen", sagte Kommodore Oberst Jürgen Schönhöfer Ende Februar auf dem Fliegerhorst in Zell. Gemeinsam mit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder verabschiedete er die ersten der fünf Eurofighter, die sich im Rahmen der VAPB auf den Weg nach Lielvarde in Lettland machten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen