Neuburg

18:07 Uhr

Wechsel an der Spitze: Ein Neuburger übernimmt das heimische Geschwader

Führungswechsel in Neuburg: Generalmajor Peter Klement (Mitte) übergibt die Verantwortung von Oberst Gordon Schnitger (r.) an den neuen Kommodore, Oberstleutnant Jürgen Schönhöfer.

Plus Jürgen Schönhöfer ist offiziell neuer Kommodore des Neuburger Luftwaffengeschwaders. Bei einem feierlichen Appell übernimmt er die Verantwortung.

Von Katrin Kretzmann Artikel anhören Shape

Bekannt ist es schon länger, nun ist es auch offiziell: Jürgen Schönhöfer ist der neue Kommodore des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 in Neuburg. Im Rahmen eines feierlichen Appells am Dienstag auf der Basis in Zell bekam der 49-Jährige von seinem Vorgänger, Oberst Gordon Schnitger, die Verantwortung übertragen. Für den Oberstleutnant ist seine neue Verwendung nicht nur ein Heimspiel, sondern auch ein lange gehegter Wunsch.

"Der Posten des Kommodore ist einer der herausragendsten, wahrscheinlich mit der wichtigste in der Laufbahn eines Piloten", sagte Generalmajor Peter Klement, Kommandeur Fliegende Verbände. Diese Verwendung gehe einher mit einem Höchstmaß an Verantwortung, für die Sicherstellung des Einsatzauftrags, für Material aller Art, "aber vor allem Verantwortung für das Ihnen anvertraute Personal", sagte der an Jürgen Schönhöfer gerichtet. Und beim Blick auf die Vita des Oberstleutnants sei klar: "Aufgrund Ihres bisherigen Werdegangs, Ihrer Erfahrung auf unterschiedlichen Ebenen unserer Streitkräfte sowie im Einsatz, weiß ich dieses Geschwader bei Ihnen in guten Händen."

