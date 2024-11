Wechsel an der Spitze: Todor Ilkov wird Chefarzt der Neuburger Frauenheilkunde

In der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe im Neuburger Krankenhaus hat zum 1. November hat Todor Ilkov die Stelle als Chefarzt übernommen. Sein Vorgänger Dr. Armin Both zieht sich aus den Leitungsaufgaben zurück, bleibt aber dem Team und damit auch den Patientinnen als versierter und renommierter Gynäkologe weiterhin erhalten.

Zuletzt war Todor Ilkov als Oberarzt Gynäkologie und Geburtshilfe im Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd Mutlangen beschäftigt und wechselte nun zum Ameos Klinikum St. Elisabeth Neuburg. Der neue Chefarzt ist Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe sowie auf dem Weg zur Zusatzbezeichnung Gynäkologische Onkologie. Todor Ilkov ist im Bereich der gynäkologischen minimal-invasiven Chirurgie (MIC II) sowie als Facharzt (AGUB I) zertifiziert und durch OnkoZert der Deutschen Krebsgesellschaft als Senior-Brustoperateur anerkannt. Bedeutende Schwerpunkte seiner Arbeit in Neuburg werden die Endometriose und Erkrankungen wie beispielsweise Senkungs- und Inkontinenzzustände sein mit Betonung auf mikroinvasive Chirurgie.

Seit Anfang November gibt es einen neuen Chefarzt für Frauenheilkunde in Neuburg

„Ich freue mich sehr darüber, die Position als Chefarzt in der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Ameos Klinikum St. Elisabeth Neuburg übernehmen zu dürfen. Gerne nehme ich die neuen medizinischen Herausforderungen an und sehe der engen Zusammenarbeit mit Dr. Armin Both und dem gesamten Team der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe erwartungsvoll entgegen. Mein Dank gilt allen Beteiligten für die bisher geleistete Arbeit“, so der neue Chefarzt Todor Ilkov.

„Ich bin sehr froh, dass wir mit Todor Ilkov einen hochqualifizierten und engagierten Nachfolger für die Chefarztposition gewinnen konnten. Mit seiner Expertise und seinem Einfühlungsvermögen wird er unser Team und unsere Klinik bereichern. Ich bin überzeugt, dass er die bestmögliche Versorgung unserer Patientinnen sicherstellen und die erfolgreiche Arbeit fortführen wird“, betont Dr. Armin Both.

„Mit Todor Ilkov konnten wir einen erfahrenen Spezialisten für das Ameos Klinikum St. Elisabeth Neuburg gewinnen und freuen uns auf seine Fachexpertise im Bereich Frauenheilkunde und Geburtshilfe“, betont Ann-Kathrin Schmidt, Stellvertretende Krankenhausdirektorin im Ameos Klinikum St. Elisabeth Neuburg. „An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei Dr. Both bedanken, der von nun an in kooperativem Austausch mit dem neuen Chefarzt zusammenarbeitet“, so Ann-Kathrin Schmidt. (AZ)