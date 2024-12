Weihnachtlicher Stadtrundgang mit Bräuchen

Weihnachtsbaum, Adventskranz, Christkind und vieles mehr: Bei einem Stadtrundgang durch Neuburg mit Weihnachtsbräuchen werfen die Teilnehmenden einen Blick zurück in vergangene Zeiten und erfahren, woher die typischen Traditionen kommen – katholisch oder evangelisch. Der Rundgang startet mit einer kleinen Glühweinprobe in der Tourist-Info, führt weiter in die evangelische Schlosskapelle von Ottheinrich, wo Gäste während der Führung viel Spannendes über die ursprünglich evangelischen Adventsbräuche erfahren. In der Hofkirche – Neuburg war wieder katholisch geworden – geht es dann um die Veränderungen der Advents- und Weihnachtsbräuche durch den Glaubenswechsel des Neuburger Fürsten Wolfgang Wilhelm. Am Ende der Führung besichtigt man noch die Provinzialbibliothek, in der auch gerade die Faksimile-Ausgabe der prächtigen Ottheinrich-Bibel mit der Darstellung der Geburt Jesu zu sehen ist. Die Führung findet statt am Freitag, 13. Dezember, sowie am zweiten Weihnachtsfeiertag, jeweils von 14 bis 15.30 Uhr. Treffpunkt ist die Tourist-Info, der Preis beträgt zehn Euro pro Person. (AZ)