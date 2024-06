Neuburg

vor 26 Min.

Wenn Geld geben Freude bereitet: Das Benefiz-Golfturnier geht in die 28. Auflage

Plus Beim Benefiz-Golfturnier des Neuburger Lions Clubs wurden schon gut eine Million Euro Spenden gesammelt. Auch die 28. Auflage war ein Erfolg.

Von Manfred Rinke

Es ist ein trauriger Anlass, aber er passt ins Bild: Nach dem verheerenden Hochwasser in unserer Region, das auch mehrere Menschenleben gefordert hat, waren die Lions Clubs in dieser Zone schnell zur Stelle, um zu helfen. Auch der Club aus Neuburg stellte für die am stärksten verwüsteten Gebiete unserer Region sofort einen Beitrag von 10.000 Euro bereit. Weitere lokale Hilfe für von der Flut betroffene Vereine in Neuburg wird noch folgen. Dass er dazu in der Lage ist, hat der Lions Club nicht zuletzt seinem Benefiz-Golfturnier zu verdanken. Das fand jetzt bereits zum 28. Mal auf dem Areal des Wittelsbacher Golfclubs in Rohrenfeld statt.

Neuburgs Lions-Präsident Christoph Spindler verdeutlichte in seiner Ansprache, dass der Club sofortige Hilfe wie beim jüngsten Hochwasser nur durch die großzügige finanzielle Unterstützung der überregionalen und lokalen Spender leisten könne. Wolfgang Röck und Thomas Richter als Vertreter der Bayerischen Immobilien- und Bauwirtschaft betonten, dass der Kern des Engagements der Unternehmen, für die sie stehen, der soziale Gedanke sei. „Wir leisten unseren Beitrag mit der Unterstützung für dieses Golfturnier über den Lions Club Neuburg, um Bedürftigen damit helfen zu können. Das bereitet uns Freude“, sagte Röck.

