Wer besetzt den Chefsessel der Stadtwerke neu?

Plus Die Ausschreibung für den Posten des Werkleiters bei den Stadtwerke Neuburg läuft. Das Interesse für die Nachfolge von Richard Kuttenreich ist groß. Der hat noch einiges vor.

Vergangene Woche schaltete die Stadt Neuburg die Ausschreibung für den Posten des Werkleiters bei den Stadtwerken als Anzeige in den Zeitungen. Kurz davor war sie bereits online hinausgegangen. Und noch bevor die Anzeige schwarz auf weiß zu lesen war, lagen bereits elf Bewerbungen vor.