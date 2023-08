Wieder abgesperrte E-Bikes am Neuburger Bahnhof gestohlen

Innerhalb von drei Tagen werden am Bahnhof in Neuburg drei abgesperrte E-Bikes entwendet.

Am Montag wurden am Bahnhof in Neuburg zwei E-Bikes gestohlen. In einem Fall handelt es sich um ein graues Fully, Specialized Kenevo Mountainbike, das der Besitzer gegen 13.15 Uhr an einen der Fahrradständer angeschlossen hatte. Im anderen Fall wurde ein E-Bike der Marke Fischer in blau/schwarz entwendet, das um 5 Uhr morgens ebenfalls abgesperrt worden war. Die Diebstähle waren noch am selben Tag gegen 21.30 bzw. 15.30 Uhr bemerkt worden.

E-Bikes am Neuburger Bahnhof gestohlen

Erst am Samstag war ein türkisfarbenes E-Mountainbike der Marke "Haibike" als gestohlen gemeldet worden. Es hat einen Wert von rund 2900 Euro und war ebenfalls am Bahnhof abgesperrt worden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)