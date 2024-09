Wieder Übungsflüge beim Neuburger Geschwader geplant

Das Taktische Luftwaffengeschwader 74 nimmt auch dieses Jahr an der Hochwert-Übung „Ample Strike“ vom 5. September bis zum 18. September in der Tschechischen Republik teil. Ziel von „Ample Strike“ ist die Übung des Zusammenspiels von Kräften in der Luft und am Boden und die Ausbildung der Jägerleitoffiziere am Boden, welche die Flugzeuge koordinieren.

Neuburger Geschwader beteiligt sich an „Ample Strike“ in Tschechien

Ebenfalls trainiert wird der scharfe Schuss mit der Bordkanone des Eurofighters gegen Bodenziele. Im Rahmen der Übungsflüge kann es vorkommen, dass werktags während der Mittagspause, zwischen 13 und 13.30 Uhr, Starts von Eurofightern in Neuburg stattfinden. Der reguläre Ausbildungs- und Schulungsflugbetrieb ist hiervon ausgenommen.

Bei Fragen und Anliegen wird empfohlen, sich an das Bürgertelefon des Luftfahrtamtes der Bundeswehr unter der kostenlosen Rufnummer 0800/8620730 oder per Email an fliz@bundeswehr.org zu wenden. (AZ)