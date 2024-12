Wir sind der Knaller! Wie Silvesterkinder ihren Geburtstag feiern

Es ist eine Frage, die alle Silvesterkinder eint: Wie feiert man seinen Geburtstag an einem Tag, wenn alle Welt dem Jahreswechsel entgegenfiebert? Ich kenne das nur zu gut, denn ich gehöre selbst zu den Glücklichen, die am 31. Dezember geboren sind - in meinem Fall im Jahre 1975 um 10.35 Uhr. Als Kind durfte ich wohl nur deswegen ein paar sektgeschwängerte Ananas-Stückchen aus der Bowle herausfischen. Und später war ich für einen kurzen Moment der Stargast auf den Silvesterfeten, der Bussis und Umarmungen schon vor Mitternacht bekam.

Ich mag meinen Geburtstag - weil er für mich etwas Besonderes ist und aufhorchen lässt. „Ah, ein Silvesterkind!, heißt es meistens, worauf ich dann scherzhaft antworte: „Ja, ich bin der Knaller!“ Ein bisschen darf man sich schließlich der Illusion hingeben, dass das Feuerwerk auch als krönender Abschluss des persönlichen Ehrentags gedacht ist.

Ich bin eine von 96 Neuburgerinnen und Neuburgern, die am letzten Tag des Jahres Geburtstag haben. Es sind exakt 48 Männer und 48 Frauen, die im Einwohnermeldeamt mit diesem Geburtstag registriert sind. Sechs von ihnen haben uns erzählt, wie sich Geburtstag an Silvester anfühlt und wie sie diesen Tag feiern.

Thomas Kluitmann aus Neuburg, geboren um 12.31 Uhr, feiert heute seinen 54. Geburtstag: Geburtstag und Silvester am selben Tag - für Thomas Kluitmann kein Problem. Früher hatte er sogar noch die Energie, zwei Tage am Stück zu feiern. Da fing die Party am 30. Dezember an und endete irgendwann im Neujahrs-Morgengrauen. Heute geht er es ruhiger an: Am Nachmittag kommt die Familie zum Gratulieren, abends feiert er dann mit Freunden den Jahreswechsel. Besonders in Erinnerung ist ihm sein 50. Geburtstag geblieben: Der war im Jahr 2020 und der Lockdown machte die Überraschungsparty zunichte, die ursprünglich seine Frau für ihn geplant hatte. Statt einer „Mega-Sause“ war Kontaktbeschränkung angesagt. Die Kluitmanns machten jedoch das Beste daraus. Würde er sich einen anderen Tag für seinen Geburtstag wünschen? „Nein! Ich finde meinen Tag toll! Die ganze Welt feiert mit - wer kann das schon sagen?“

Lukas Hildebrandt und Konstantin Engl aus Neuburg, geboren um 18.40 Uhr und 9.50 Uhr, feiern heute ihren 19. und 20. Geburtstag: Sie sind zusammen in die Schule gegangen und feiern seit einigen Jahren auch zusammen ihren Geburtstag - „wobei, eigentlich feiern wir mehr Silvester“, korrigieren sie sich. Geburtstag, Silvester, Neujahr - an diesem Tag fließt alles ineinander. Das war früher anders: „Ich hab meinen Geburtstag als Kind im Januar gefeiert und dann wurde das übrig gebliebene Feuerwerk gezündet“, erzählt Konstantin. Ähnlich war es auch bei Lukas. Wichtig dabei war, dass sie nicht am selben Tag feiern, damit jeder auf das Fest des anderen gehen konnte. Und heute? Da steigt wieder das Doppel-Geburtstag-Silvester-Feier bei Lukas zu Hause - ganz gechillt mit Fondue und drei weiteren Freunden. Für sie passt das, denn „wir sind nicht so die Partytypen“.

Ute Patel-Mißfeldt aus Neuburg, geboren um 23.55 Uhr, feiert heute ihren 84. Geburtstag: Geburtstag feiern? Das ist nichts für Neuburgs Hut-Künstlerin. „Ich habe das von meinen Eltern nicht gelernt und meine Kinder dementsprechend auch nicht von mir“, sagt sie. Überhaupt wurde in ihrem Elternhaus nicht so viel Aufhebens um die Kinder gemacht, wie es heute der Fall ist. Wenn die Eltern abends zum Tanzen auf den Silvesterball gingen, blieb die kleine Ute mit ihren beiden Geschwistern alleine daheim und fand das „ganz toll“. Auch später spielte der Geburtstag für Ute Patel-Mißfeldt keine Rolle - was ihr verstorbener Mann Vallabh zu ignorieren verstand. „Er liebte Geburtstage“ und habe sich auch immer größte Mühe mit Geschenken gemacht. Obwohl sie auch heute nicht zu ihrem Geburtstag einlädt, steht die Tür für alle Gratulanten offen. Und es wird den ganzen Tag über das Telefon klingeln, „dass ich am Abend Falten vom vielen Lachen habe und den Satz ,Schön, dass Sie an mich gedacht haben!‘ selbst nicht mehr hören kann.“

Lisa-Marie Offensperger aus Neuburg, wohnt jetzt in Karlshuld, geboren um 14.11 Uhr, feiert heute ihren 22. Geburtstag: Der Geburtstag endete für Lisa-Marie Offensperger als Kind stets mit einem unguten Gefühl. „Ich hatte Angst vor dem Feuerwerk“, erzählt sie, das Knallen und Pfeifen der Raketen war ihr ungeheuer. Später teilte sie das Schicksal vieler Silvesterkinder, wenn die eigene Geburtstagsfeier in Konkurrenz zu den vielen Silvesterpartys steht. Richtig deprimierend wurde dann 2022: Ausgerechnet an ihrem 18. Geburtstag war ab 21 Uhr Ausgangssperre, die Party beschränkte sich auf ein Raclette-Essen mit drei Freundinnen. Doch damit ist jetzt Schluss: Vor zwei Jahren hat sie mit ihrem Freund beschlossen, den Jahreswechsel künftig im Ausland zu verbringen. Nach Paris und Rom ist Lisa-Marie jetzt auf einem Kreuzfahrtschiff in Norwegen unterwegs. So ist der Geburtstag gleich in ein großes Happening eingebettet.

Iris Lang aus Neuburg, geboren um 7.30 Uhr, feiert heute ihren 54. Geburtstag: Von ihrer Oma weiß Iris Lang, dass sie schon an ihrem ersten Geburtstag nicht schlafen wollte und stattdessen mit großen Augen das bunte Spektakel am Himmel beobachtet hat. Weil sich das auch in den Jahren danach nicht änderte, entstand in ihr das schöne Gefühl, „dass das Feuerwerk für mich ist“. Wer mit solch euphorischen Gedanken aufwächst, der weiß später diesen Tag angemessen zu zelebrieren. Iris Lang ließ keine Gelegenheit für eine Party oder wenigstens einen Brunch aus - abgesehen von ihrem 18., an dem sie krank im Bett lag, und ihrem 50., der in die Coronazeit fiel. „Ich hab‘ schon viele Partys gemacht, und meine Freunde haben sich auch darauf verlassen!“, erzählt sie. Dass sich der Freundeskreis an Silvester versprengt, gab es in ihrer niederbayerischen Heimat nicht. Iris hat Geburtstag - da war klar, wo die Party stattfand. Für sie steht fest: „Ich bin sehr zufrieden mit diesem Tag und feiere ihn auch gerne!“