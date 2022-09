Wo Erstklässler das Schulbusfahren richtig lernen

Plus Kreisverkehrswacht, Spangler Touristik und Fahrschule Libal trainieren in Neuburg seit 20 Jahren mit Erstklässlern den sicheren Schulweg mit dem Bus. Dazu gehört mehr als die Fahrt allein.

„So Kinder, jetzt heißt es festhalten, denn ich werde mit dem Bus stark bremsen“, sagt Thomas Felbier und blickt noch einmal in den Rückspiegel. Die meisten Erstklässler haben einen Sitzplatz und ihren Schulranzen auf dem Schoß oder zwischen den Beinen. Einige stehen aber im Bus. „Wer keinen Sitzplatz hat, soll bitte nicht herumrennen, sondern sich an einer Stange festhalten“, ruft der Fahrer. Dann drückt er aufs Gaspedal...