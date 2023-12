Zeitreise: So ist der Weihnachtsmarkt am Schrannenplatz in Neuburg entstanden

Von Barbara Wild - vor 33 Min. Artikel anhören Shape

Vor genau 40 Jahren realisierten Neuburger Geschäftsleute das erste Mal einen Weihnachtsmarkt am Schrannenplatz. Seitdem hat sich das Konzept immer weiterentwickelt.

Am 4. November 1983 erreichte das Ordnungsamt der Stadt Neuburg ein Brief, der den Advent in Neuburg verändern sollte. Geschrieben hatten ihn die Geschäftsleute des Schrannenplatzes. Sie hatten gerade zwei Jahre Großbaustelle hinter sich, denn von 1981 bis 1983 war das Areal im Herzen der Innenstadt ein einziges, riesiges Loch im Boden gewesen. Das Schlosstheater war abgerissen worden, die neue Tiefgarage wurde gebaut. Dreck und Lärm herrschte tagein und tagaus. Zwei Jahre herrschte Hochbetrieb, Bagger und Großgeräte gruben sich in das Herz der Innenstadt.

Auf dem Schrannenplatz stand einst das Schlosstheater (Kino), davor parkten Autos. Der Abriss und Neuaufbau des Platzes dauert von 1981 bis 1983. Foto: Stadt Neuburg Archiv

Doch im Herbst 1983 war es geschafft. Der Schrannenplatz samt Markthalle, wie beides heute steht, war fertig. Das neu gestaltete Zentrum wollten die Geschäftsleute wieder mit etwas Positiven im Bewusstsein der Menschen verankern. Und so hatten sie eine Idee, von der die Stadt und das Umland bis heute maßgeblich profitiert: Sie planten einen Weihnachtsmarkt auf dem Schrannenplatz.

