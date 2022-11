Neuburg

Zerstörte Gräber: An Allerheiligen gab es eine besondere Entschuldigung

Plus An Allerheiligen gedachten viele Familien auf den Friedhöfen ihrer Verstorbenen. In Neuburg kam es nach der Zerstörung von zahlreichen Gräbern zu einer ganz besonderen Geste.

Von Winfried Rein

Allerheiligen hatte heuer in Neuburg einen Zusatzaspekt, auf den alle gerne verzichtet hätten: An der Verwüstung von etwa 200 Gräbern vergangene Woche konnte man nicht vorbeigehen. Die Gruppe Regenbogen Wohnen gGmbH entschuldigte sich im vollen Umfang für die Randalierer. Die beiden 14- und 15-Jährigen, die auf frischer Tat ertappt wurden, kommen aus einer Wohngruppe.

