Zeugen gesucht: Mercedes und VW von Unbekannten angefahren

In Neuburg sind zwei Fahrzeuge beschädigt worden, ohne dass sich die Verursacher um den jeweiligen Schaden gekümmert haben. Das geht aus einem Polizeibericht hervor.

Auf dem Parkplatz der Volkshochschule Neuburg in der Franziskanerstraße wurde ein grauer VW Tiguan angefahren. Das Fahrzeug war dort am Donnerstagabend in der Zeit von 17.30 Uhr bis 19 Uhr geparkt. Als die Besitzerin wieder zu ihrem Auto kam, stellte sie einen Schaden am hinteren linken Kotflügel fest. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 2500 Euro. Sachdienliche Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen.

Unfallfluchten in Neuburg: Schäden an VW Tiguan und Mercedes

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich Dienstagvormittag in der Ingolstädter Straße. Dort wurde um 11.30 Uhr ein grauer Mercedes angefahren, der auf einem Parkplatz geparkt war. Zeugenangaben zufolge stieß ein Kleinwagen, vermutlich ein VW Golf, gegen den Mercedes. Der Fahrer des Wagens fuhr anschließend weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Mercedes entstand an der hinteren Stoßstange ein Sachschaden von rund 500 Euro. Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)