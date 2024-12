Zeugen gesucht: Unbekannter fährt Autospiegel ab

Wie die Polizei mitteilte, ist bei einem geparkten Auto in Neuburg der Spiegel abgefahren worden. Am 5. Dezember um 17 Uhr wurde der linke Außenspiegel eines in der Ostendstraße 76 am Fahrbahnrand geparkten Citroen C3 beschädigt. Hierbei entstand Schaden in Höhe von 500 Euro.

Autospiegel bei geparktem Auto in Neuburg abgefahren

Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich mit der Polizei Neuburg unter der Telefonnummer 08431/67110 in Verbindung zu setzen. (AZ)