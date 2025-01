Zeugen gesucht: Zwei Unfallfluchten im Stadtgebiet angezeigt

Zwei Fahrzeuge sind in Neuburg beschädigt worden, ohne dass sich die Verursacher um den Schaden gekümmert haben. Das geht aus einem Polizeibericht hervor.

Am Dienstag, 14. Januar, wurde in der Amalienstraße ein grauer VW Polo angefahren. Das Fahrzeug war dort in der Zeit von 6.30 Uhr bis 13 Uhr auf Höhe der Kirche St. Peter am rechten Fahrbahnrand geparkt. Als die Besitzerin wieder zu ihrem Wagen kam, stellte sie einen Schaden an linken Außenspiegel fest. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 300 Euro.

Zwei Fahrzeuge in Neuburg von Unbekannten angefahren

Im Zeitraum von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr wurde in der Adolf-Kolping-Straße ein VW Caddy angefahren. Auch hier wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Sachdienliche Hinweise in beiden Fällen erbittet die Polizei Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0. (AZ)