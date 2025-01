Zulassungsstelle in Schrobenhausen wegen Umzug geschlossen

Neun Fachbereiche nehmen im Januar ihre Tätigkeit in der neuen Dienststelle Schrobenhausen des Landratsamtes in der Georg-Alber-Straße 27 auf. Während des Umzugs der Zulassungsstelle sind in der Woche vom 13. bis 17. Januar in Schrobenhausen keine Zulassungen möglich.

Umzug der Zulassungsstelle nach Schrobenhausen im Januar

Bürgerinnen und Bürger können in dieser Woche einen Zulassungstermin im Landratsamt in Neuburg buchen. Auf der Homepage des Landratsamtes werden unter www.neuburg-schrobenhausen.de alle verfügbaren Termine für drei Wochen im Voraus angezeigt.

Die Zulassungsstelle in Schrobenhausen startet am Montag, 20. Januar, den Dienst in den neuen Räumlichkeiten. (AZ)