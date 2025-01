Zwei aktive Arbeitsgemeinschaften der CSU sammeln für Frauen in Not

Mit einem kostenlosen Tanzkurs setzten sich die Frauenunion Neuburg in Kooperation mit der Jungen Union Neuburg für den guten Zweck ein. Als Start in die Ballsaison und nicht zuletzt als Vorbereitung auf den CSU Ball „Schwarz ist Trumpf“ am Samstag, 1. Februar, fanden sich Paare und Einzelpersonen in den Räumen des Fitnessstudios „nolimit“ in Neuburg ein. Gut 30 Teilnehmende schwangen das Tanzbein unter der Regie von Marie-Louise Stadler und ihrem Bruder Michael. Gesellig ging es dann in den Pausen zwischen den sportlichen Einheiten zu, welche die Frauenunion mit selbst gebackenen Kuchen und Kaltgetränken genussvoll gestaltete. Die dabei erhaltenen Spenden kommen der „Neuburger Zufluchtsstätte für Frauen in Not“ zugute.

Tanzen für den guten Zweck mit der JU und Frauenunion in Neuburg

Für Letztere hatte die Frauen Union Neuburg bereits bei ihrer Veranstaltung am 3. Dezember 2024 gesammelt. In den Räumen des Pfarrheims Heilig Geist wurde ein kostenloser Kurs zur Gewaltprävention für Mädchen ab sechs Jahren angeboten. Dieser fand im Rahmen des Orange Days statt, die weltweit dazu dient, Gewalt gegen Frauen ins Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit zu rücken. Die zertifizierte Trainerin Stephanie Berger aus Bruck leitete den Kurs und vermittelte den jungen Teilnehmerinnen wertvolle Fähigkeiten, um sich in Notsituationen richtig zu verhalten und gegebenenfalls zu wehren. Die Mädchen lernten, wie sie sich selbst schützen können – ein Thema von großer Bedeutung in der heutigen Zeit.

Für die Eltern, die während des Kurses anwesend waren, wurde Kaffee und Kuchen gegen eine Spende angeboten. Die gesammelten Spenden wurden an die „Neuburger Zufluchtsstätte für Frauen in Not“ weitergegeben, die als Zweigstelle des Ingolstädter Frauenhauses der Diakonie Ingolstadt fungiert. Frau Stemmer, die für die Neuburger Zufluchtsstätte zuständig ist, war ebenfalls anwesend und informierte die Teilnehmer über die wichtige Arbeit der Unterkunft sowie über die Sorgen und Nöte, mit denen viele Frauen konfrontiert sind. (AZ)