„Schottergärten sind Hitzeinseln“: Neuburger Expertin gibt Tipps für den Garten der Zukunft

Puh, ist das heiß. Glücklich, wer an Tagen mit 32 Grad Zuflucht in seinem schattigen Garten findet. Doch immer längere Phasen mit extremer Hitze und Trockenheit, aber auch starker Regen und Sturm machen den Hausgärten zu schaffen. Wie Gartenliebhaber ihr „Wohnzimmer im Freien“ auch in Zeiten des fortschreitenden Klimawandels erhalten können, erklärt Katrin Pilz, Leiterin der Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landschaftspflege am Landratsamt in Neuburg.

Für Pilz ist das Thema „Grün der Zukunft“ nichts Neues mehr. Schon viele Jahre berät sie die Kommunen im Landkreis beispielsweise bei der Frage, welche Baumsorten neu gepflanzt werden sollen. „Es ist eindeutig, dass die Sommer heißer werden und die Winter viel Niederschlag bringen. Die Wetterlagen wechseln schnell und die Extreme werden häufiger. Dafür ist nicht jede Baumart und schon gar nicht jeder heimische Garten vorbereitet“, berichtet Pilz.

Katrin Pilz, Leiterin der Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, kennt sich mit grünen Themen aus. Foto: Hans Stoll

Selbst nach einigen Wochen mit Regen wie zuletzt seien Grundwasserreserven bei weitem nicht aufgefüllt. „Wir denken zwar, dass das der Fall ist, weil wieder alles grün wird. Aber die Pflanzen stehen weiterhin unter Trockenstress.“ Sonnenbrand auf Äpfeln sei beispielsweise untrügliches Zeichen dafür.

Verdichtete Böden, wasserhungrige Pflanzen und Schottergärten machen Gärten zu Hitzeinseln

Pilz aber ist überzeugt: Jeder Garten und jede Grünanlage kann auf die neuen Bedingungen angepasst werden. Und eine Nachricht hat sich vorab: „Niemand muss ein schlechtes Gewissen haben, wenn er den Garten gießt. Dabei sollte man nur ein paar Regeln beachten“ (siehe Tipps in der Infobox). Gerade im Gemüsegarten gehöre aber auch die Bodenbearbeitung dazu. „Ein Mal hacken spart dreimal gießen“, zitiert sie eine alte Gartenregel. Nur wo der Boden locker ist, kann er auch das Wasser durchlassen. Wer regelmäßig mulcht, hat eine Deckschicht, die das Wasser länger hält.

Wer weiß, wie man richtig den Garten gießt, hat einen schönen Garten und spart trotzdem die wertvolle Ressource. Foto: Bernd Weißbrod/dpa (Symbolbild)

Verdichteter Boden - genau das ist auch das Problem der großen Rasenflächen und Schottergärten. „Das Wasser kommt nicht an den Boden, verdunstet an der harten Oberfläche oder am aufgeheizten Stein. So wird der Garten zu Hitzeinsel“, erklärt Pilz. Dabei will man ja genau das Gegenteil: Der Garten soll ein kühler Ort sein, der auch an heißen Tagen Schutz bietet.

Übrigens gibt es auch positive Aspekte des Klimawandels. Die Vegetationsperiode verlängert sich deutlich: „Spinat kann man bis Weihnachten im Hochbeet anbauen und Salat wächst schon im Frühjahr“, sagt Pilz.

Was macht einen klimaresistenten Garten aus?

Was also macht einen resilienten Garten aus? Für Pilz hat dieser Garten zum einen mehrere Ebenen: Stauden, Sträucher und Bäume statt eintöniger Rasenflächen. Je mehr Blätter und Grün auch vertikal vorhanden ist, desto größer ist die Kühlleistung des Gartens. „Die Pflanzen geben viel Wasser über ihr Laub ab. Durch diese Verdunstung tritt ein Kühlungseffekt ein. Deshalb ist ein Platz unter einem Baum auch so angenehm. Dort ist nicht nur Schatten, sondern es ist eben auch kühler“, erklärt die Expertin.

Überlegenswert sei auch, aus einer Ecke des Rasens eine Blumenwiese zu machen. „Das macht weniger Arbeit, hilft den Insekten und verhindert die Versiegelung des Bodens“, erklärt Pilz. Ziersträucher und Stauden, die viel Wasser brauchen, wie Hortensien oder Rittersporn, könnten nach und nach durch weniger durstige Pflanzen, etwa durch Rosen, ersetzt werden. „Grundsätzlich aber gilt: Gärten mit vielen Strukturen kommen besser mit Hitze zu Recht“, so Pilz. „Und wenn jeder im Kleinklima etwas tut, können wir viel erreichen.“ In Bayern gibt es 135.000 Hektar Gartenfläche. „Da steckt Potenzial drin“, ist Pilz überzeugt.

Infos zu empfehlenswerten Baumsorten im Hausgarten und vertieftes Gärtner-Wissen über die Auswirkungen des Klimawandels im Garten gibt es online bei der Kreisfachberatung oder beim Bayerischen Landesverband für Gartenbau und Landschaftspflege.

Fünf Regeln für richtiges Gießen Pflanzen nicht duschen. Das Wasser nicht über die Blätter schütten, sondern dorthin leiten, wo es gebraucht wird: An die Wurzeln. Wer das Laub nass macht, begünstigt sogar noch Pilzkrankheiten.

Nicht jeden Tag ein bisschen , sondern alle paar Tage kräftig gießen. 1 Liter Wasser durchdringt ungefähr 1 cm Boden. Damit die Wurzeln in 10 bis 20 Zentimetern Tiefe etwas davon haben, brauche es also 10 bis 20 Liter Wasser pro Quadratmeter, das sind 1 bis 2 Gießkannen voll. Übrigens ist es ideal, nicht die gesamte Wassermenge auf einmal zu geben, sondern erst anzugießen. Ist das Erdreich etwas befeuchtet, kann es besser Wasser halten.

Nicht den ganzen Garten unter Wasser setzen . Sträucher, Bäume und Rosen brauchen mit Ausnahme von extremen Trockensommern nur in den ersten Jahren nach der Pflanzung Unterstützung. Regelmäßig Wasser brauchen hingegen Gemüsepflanzen, Pflanzen im Topf und frisch gepflanztes oder angesätes Grün.

Morgens gießen. Gerade im Sommer ist an heißen Abenden der Verdunstungsverlust sehr hoch, und Schnecken freuen sich über die feuchtwarmen Bedingungen. Also lieber in den kühlen Morgenstunden Schlauch oder Gießkanne bemühen.

Regenwasser sammeln: Wer Tonnen, Dachrinnen-Gefäße oder gar eine Zisterne im Erdreich hat, kann Regenwasser sammeln und dieses wiederum an Tagen ohne Niederschlag nutzen. Bewässerungssysteme sind ideal, weil sie das Wasser nach und nach abgeben.