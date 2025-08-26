Neuburger Schloßfest-Eurofighter begeistert Zuschauer bei Airshow in Dänemark

Im dänischen Roskilde weiß man jetzt, dass es in Neuburg Eurofighter und ein Schloss gibt. Warum? Das Taktische Luftwaffengeschwader 74 hat auf der Roskilde Airshow am Samstag und am Sonntag zwei Displayflüge mit dem „Castle Tiger“, der seinen Namen anlässlich des Schloßfestes trägt, durchgeführt. Unter weiß-blauem Himmel war der Flieger ein beliebter Botschafter für die Luftwaffe und seine Heimatstadt an der Donau.

Geschwader aus Neuburg präsentiert Eurofighter bei Flugshow in Roskilde

Icon vergrößern Display-Pilot „Noble“ hat mit seinen Flugkünsten die Zuschauer in den Bann gezogen. Foto: Jerry Andre Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Display-Pilot „Noble“ hat mit seinen Flugkünsten die Zuschauer in den Bann gezogen. Foto: Jerry Andre

Das Flugprogramm des gelb-schwarzen Kampfjets, präsentiert von Display-Pilot „Noble“, hat die Zuschauer in seinen Bann gezogen. Sogar die designierte deutsche Botschafterin in Kopenhagen, Anke Meyer, stattete den deutschen Soldatinnen und Soldaten einen Besuch auf der Airshow ab. Als Highlight der Veranstaltung kann die „Twilight Show“ am Samstagabend bezeichnet werden, bei der bis in die Dunkelheit hinein geflogen wurde, allerdings ohne militärische Luftfahrzeuge. Schon am kommenden Wochenende wird Display-Pilot „Noble“ mit seinem Team an einer Airshow im polnischen Radom teilnehmen und das Saisonfinale wird dann Ende September auf Malta sein. (AZ)

