Neuburger Huba-Baustelle: Trotz Kranstillstand - Dach endlich dicht und Bauarbeiten schreiten voran

Neuburg

Obwohl der Kran stillstehen muss: Huba-Baustelle kommt voran - und das Dach ist endlich dicht

Nach einem Dreivierteljahr ist das Neuburger Huba-Dach seit dieser Woche wieder abgedichtet – obwohl der Kran stillstehen muss. Die Bauherren mussten ordentlich schleppen.
Von Andreas Zidar
    Seit dieser Woche ist der Dachstuhl auf dem Neuburger Huba-Gebäude komplett abgedichtet.
    Seit dieser Woche ist der Dachstuhl auf dem Neuburger Huba-Gebäude komplett abgedichtet. Foto: Gashi

    Gute Nachrichten von der stadtbekannten Dauerbaustelle am Neuburger Huber-Eck: Seit dieser Woche ist das Dach komplett verschlossen. Das teilt Bauherr Leotrim Gashi auf Anfrage unserer Redaktion mit. Rund ein dreiviertel Jahr war das Dach entweder komplett offen oder nur provisorisch abgedeckt gewesen. Jetzt geht es voran auf der Baustelle – obwohl nach einer einstweiligen Verfügung der Kran seit einigen Tagen stillstehen muss.

