Neuburg Obwohl der Kran stillstehen muss: Huba-Baustelle kommt voran - und das Dach ist endlich dicht

Nach einem Dreivierteljahr ist das Neuburger Huba-Dach seit dieser Woche wieder abgedichtet – obwohl der Kran stillstehen muss. Die Bauherren mussten ordentlich schleppen.