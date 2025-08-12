Icon Menü
Neuburger Influencer Lukas Müller: Mit Red Bull und Sport zum Social-Media-Erfolg

Neuburg

Red Bull ist sein Sponsor: Dieser Neuburger hat 225.000 Follower auf Instagram

Mit nur 23 Jahren hat sich Lukas Müller eine erfolgreiche Influencer-Karriere aufgebaut. Wie der Neuburger das geschafft hat, wie sein Alltag aussieht und wie viel Geld er damit verdient.
Von Katrin Kretzmann
    • |
    • |
    • |
    Will mit seinen Inhalten andere Menschen motivieren und inspirieren: Content Creator und Athlet Lukas Müller. Der Neuburger hat sich ein erfolgreiches Business auf Social Media aufgebaut, sein Instagram-Profil hat mittlerweile stolze 225.000 Follower.
    Will mit seinen Inhalten andere Menschen motivieren und inspirieren: Content Creator und Athlet Lukas Müller. Der Neuburger hat sich ein erfolgreiches Business auf Social Media aufgebaut, sein Instagram-Profil hat mittlerweile stolze 225.000 Follower. Foto: Lukas Müller, Red Bull Germany

    Was einst Supermodel und Fußballprofi waren, sind heute Influencer und Content Creator. Mit ein paar Posts, Reels und Storys viel Geld verdienen und damit ein schillerndes, sorgenfreies Leben führen? Klingt verlockend. Lukas Müller aus Neuburg folgen 225.000 Menschen auf Instagram sowie 160.000 auf TikTok. Mit gerade einmal 23 Jahren hat er sich eine erfolgreiche Karriere aufgebaut – und lebt damit den Traum vieler junger Menschen. Warum alles mit einer Krise begann, wie aufregend sein Alltag wirklich ist und welche Botschaft er an all diejenigen hat, die von der großen Social-Media-Karriere träumen.

