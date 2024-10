Wort.Klang.Bild 2024 - Das ist in diesem Jahr geboten

Vor zwei Wochen leuchtete die Neuburger Innenstadt für eine Nacht, nun gehen in der oberen Altstadt die Lichter an: Die alle zwei Jahre stattfindende Neuburger Kulturnacht „Wort.Klang.Bild“ lockt am kommenden Samstag, 5. Oktober, wieder Kulturinteressierte und Nachtschwärmer den Altstadtberg hinauf. An insgesamt 21 Standorten in den historischen Gebäuden rund um das Neuburger Schloss finden Besucher wieder eine breite Auswahl an Lesungen, Führungen, Konzerten, Vorträgen und Ausstellungen vor – und das bei freiem Eintritt. Gleichzeitig haben sie aber auch die Qual der Wahl, denn alle Veranstaltungen sind in den vier Stunden nicht zu schaffen. Als kleine Orientierungshilfe, hier einige der Highlights in diesem Jahr.

Führungen im Neuburger Schloss:

Das Neuburger Schloss öffnet seine Pforten und erlaubt Besuchern einen Blick hinter die Kulissen. Um 18 Uhr und 20 Uhr nimmt Birgit Reitberger die Teilnehmer der Führung mit auf eine Entdeckungstour durch das Schloss, unter anderem in Bereichen, die der Öffentlichkeit normalerweise nicht offen stehen. Hierfür ist eine Anmeldung unter 08431/64430 nötig, außerdem benötigen die Teilnehmer eine Taschenlampe. Um 19.30 Uhr und 20.30 Uhr erläutert dann Dr. Margit Vonhof-Habermayr „Das Geschenk des Königs – der Westflügel im Jahr 1824“, als dieser Teil des Schlosses umgebaut wurde.

Ferner gibt es auch Führungen durch die Sonderausstellung im 1. Obergeschoss des Ostflügels anlässlich des Karl-Theodor-Jahres. Museumsreferentin Dr. Tanja Kohwagner-Nikolai und Dokumentarfilmer Dr. Bernhard Graf bieten unter dem Titel „Karl Theodor – eine schillernde Persönlichkeit zwischen Kunst, Wissenschaft und Lebensfreude“ drei Kurzführungen an (Start um 19.15, 20.15 und 21.15 Uhr) und beantworten dabei auch die Fragen der Besucher.

Kunst, Musik und Lyrik im Fürstengang:

Bereits seit dem 27. September ist die Ausstellung des Künstlers David Buttmann in der Städtischen Galerie im Fürstengang zu sehen. „Ich liebe, also bin ich“ bietet einen Querschnitt durch die Arbeiten des Neuburgers, der damit seiner Schulzeit am Descartes-Gymnasium und seiner Heimatstadt Neuburg ein kleines Denkmal setzt. Am Samstag gibt Buttmann um 18.30 Uhr eine Lesung zur Ausstellung, musikalisch umrahmt von Mario Müller am Cello. Um 19.30 Uhr steht der Chor Windrose auf der Bühne, der dann um 20.30 Uhr Buttmann dabei begleiten wird, wenn der Künstler live vor Publikum malen wird. Elena Calliope rundet den Abend im Fürstengang ab, um 21.30 Uhr trägt sie unter dem Titel „ver.ge.borgen“ Texte zu abstrakter Kunst vor.

Brettspiele in der Marstallhalle:

Der Neuburger Verein „SpieleND“ verwandelt die Marstallhalle vier Stunden lang in eine große Spielwiese für Fans von Brettspielen jeder Art. Dabei erhalten die Besucher einen Einblick in die unheimlich vielfältige Spielesammlung des Vereins, in der sich bekannte Klassiker, versteckte Schätze und vielversprechende Neuheiten finden. Ein besonderes Highlight – auch schon bei vergangenen Ausgaben von Wort.Klang.Bild – sind die mehrere Quadratmeter großen Tabletop-Spiele, die mit tausenden Einzelteilen eine Fantasiewelt auf dem Spieltisch entstehen lassen. Spiele-Fans können sich auch selbst an einigen der gezeigten Spiele probieren, bei Bedarf erklären Mitglieder des Spielevereins die Regeln oder geben Tipps für den nächsten Spieleabend zu Hause.

Kunstinstallation im Nadelöhr:

Das Brückenkollektiv nutzt den schmalen Aufgang durch das Nadelöhr für eine Kunstinstallation. Auf rund 30 Bildschirmen alter Fernsehgeräte werden Nahaufnahmen einzelner Augen der Mitglieder des Kollektivs flimmern und, je nach Betrachter, ein gewisses Unbehagen, Amüsement oder Nachdenklichkeit auslösen. Zusätzlich schaffen die Mitglieder eine Soundkulisse, wofür kurze Fragen, Satzfragmente und ausgesprochene Gedanken abgespielt werden. Ein Teil des Brückenkollektivs ist auch im Kunstquartier aktiv. Dort werden Licht- und Videoinstallationen sowie eine große Projektion auf eine Hauswand zu bestaunen sein.

Alle Veranstaltungen im Rahmen von Wort.Klang.Bild finden zwischen 18 Uhr und 22 Uhr statt. 21 der Veranstaltungsorte befinden sich direkt in der oberen Altstadt, das Kunstquartier im Rohreck ist leicht zu Fuß erreichbar. Dank eines übersichtlichen Plans samt Beschreibung lassen sich alle Örtlichkeiten mit Programmpunkten leicht finden und zu einem individuellen Rundgang zusammenfügen. Den Flyer zum detaillierten Programm gibt es bei der Tourist-Info und im Bücherturm. Online finden sich die Informationen unter www.neuburg-ist-kultur.de.