Von Blues bis Austria-Pop: Das sind die Kulturtage 2024

Im August ist es wieder so weit. Dann wird der Amalienhof in der Altstadt Neuburg wieder mit Leben erweckt und erneut zum Schauplatz für die Kulturtage Neuburg, welche bereits zum vierten Mal stattfinden. Auch in diesem Jahr erwartet die Zuschauer ein breit gefächertes Programm, welches über Blues und Austria-Pop bis zu einem Musikkabarett reicht.

Veranstalter ist auch in diesem Jahr wieder Robert Komarek. Die Idee des Neuburgers stammt ursprünglich aus den Nassenfelser Kulturtagen. So wollte Komarek auch in Neuburg lokale Künstler unterstützen. Vor allem mit der schönen Altstadt gäbe es laut Komarek keinen besseren Schauplatz für dieses Event. Zusätzlich wollte er das bestehende Angebot für Musikfans in Neuburg noch erweitern.

Das Event wuchs in den vergangenen Jahren stetig. So haben sich im ersten Jahr „nur wenige Zuschauer zu den Kulturtagen verirrt“. Mittlerweile erwartet Komarek weit über 100 Besucherinnen und Besucher. Ganz alleine könne er die Kulturtage selbstverständlich nicht planen. So unterstützen ihn das BRK beim Bühnenaufbau sowie weitere Sponsoren, um die Kosten für die wachsende Musikveranstaltung zu decken. Auch das Kulturamt und Oberbürgermeister Bernhard Gmehling, welcher bisher immer zu den Zuschauern gehörte, unterstützen das Event mittlerweile tatkräftig. Den gemütlichen Charakter des Events möchte Komarek auf jeden Fall beibehalten. Natürlich könne man stets größer werden und wachsen, doch das würde den Kulturtagen ihren ursprünglichen Charme nehmen.

In diesem Jahr musste der Neuburger Musiker jedoch einen ersten Rückschlag hinnehmen. So sagte die eigentlich geplante Bluesband von Nick Woodland aus Krankheitsgründen ab. Stattdessen tritt nun Dr. Will’s New Orleans Caravan am Freitag, 16. August, auf. Auch Dr. Will ist als Bluesmusiker in der Region bekannt. Mit dabei sind auch Bandmitglieder aus der ursprünglich angesetzten Band. Die bereits erworbenen Karten behalten ihre Gültigkeit.

Kulturtage Neuburg: Robert Komarek belebt Amalienhof erneut

Am Samstag, 17. August, ist wieder die Band Ö-drei auf der Bühne zu sehen. Der altbekannte Klassiker war bereits in den vergangenen Jahren ein Erfolg und sorgte für ordentlich Stimmung. So gab es für die Austria-Popband laute Zugabe-Rufe und das Konzert wurde im vergangenen Jahr sogar durch Gmehling eigenhändig eine halbe Stunde verlängert. Laut Komarek gibt es auch in diesem Jahr bereits viele verkaufte Karten für den Samstag.

Den Abschluss der Kulturtage macht Stefan Otto am 18. August mit seinem Musikkabarett „Gmahde Wiesn“. Bei seinem Auftritt dürfen die Zuschauer bekannte Lieder mit witzigen deutschen Texten erwarten. Auf den Künstler sei Komarek über das Internet gestoßen und sofort begeistert gewesen.

Für die Verpflegung ist auch in diesem Jahr wieder gesorgt. Unter anderem gibt es auch passend zu den Auftritten Getränke-Specials wie beispielsweise typischen Gösser Radler oder einen österreichischen weißen Gespritzten zum Auftritt von Ö-drei. Die Getränkepreise werden auch in diesem Jahr wieder nicht die fünf Euro überschreiten. Tickets sind beim Stadtmarketing sowie an der Abendkasse für 20 Euro pro Konzert erhältlich.

Eine Woche später, am 24. August, gibt es zusätzlich auf der Bühne von den Neuburgern Kulturtagen einen Appetitmacher auf die Barockkonzerte im Herbst. So wird Trionfo Barocco kostümiert ein kostenloses Konzert, geben um den Zuschauern ein Vorgeschmack auf die Barockkonzerte im Herbst zu geben.