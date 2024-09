Mobbing, Vapes und Feuerwehr: Realschüler lernen die Welt der Gefahren kennen

Ganz entspannt sitzen Johanna Ehm und Sophie Auernhammer vom Neuburger Gesundheitsamt vor der 8d der Realschule Neuburg (RSN) und lächeln mühelos über das laute Gekicher und Geraune hinweg. In der linken Hand hält Ehm eine Penisattrappe, der richtige Umgang mit einem Kondom steht heute auf dem Stundenplan. Und weil Teenager nun mal Teenager sind, dauert es ein wenig, bis Scham und Unsicherheit überwunden sind und es ans Eingemachte geht. Ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen, widmen sich Auernhammer und Ehm den Fragen der Schüler, nehmen Ängste und klären auf. So wie alle Dozenten an der RSN an diesem Tag.

