Neuburger Volksfestplatz wird neu gestaltet: Fertigstellung bis Jahresende geplant

Neuburg

Neue Angebote: Es geht voran am Neuburger Volksfestplatz

Die Aufwertung des Neuburger Volksfestplatzes nimmt mehr und mehr Gestalt an. Bis Jahresende sollen die Arbeiten am Platz abgeschlossen sein.
Von Nathalie Schwensfeier
    Der Neuburger Volksfestplatz wird nach und nach aufgewertet.
    Der Neuburger Volksfestplatz wird nach und nach aufgewertet. Foto: Marek Hajduczek

    Direkt nach dem Ende des Neuburger Volksfests begann der zweite Bauabschnitt zur Verschönerung des Volksfestplatzes. Der Mikadowald ist so weit fertiggestellt, am Basketballplatz und den Bodenmarkierungen für Spiele wird gerade gearbeitet.

    Der Mikadowald ist so weit fertiggestellt.
    Der Mikadowald ist so weit fertiggestellt. Foto: Marek Hajduczek

    Das ist neu am Neuburger Volksfestplatz

    Die angekündigten mobilen Pflanzen kommen im Laufe des Herbsts. Dann wird nur noch die mobile Skateboardanlage an den richtigen Platz gestellt und Ende des Jahres können sich laut David Riek von der Stadtverwaltung die Bewohner des Ostends auf den fertig verschönerten Volksfestplatz freuen.

