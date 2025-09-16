Neue Angebote: Es geht voran am Neuburger Volksfestplatz

Direkt nach dem Ende des Neuburger Volksfests begann der zweite Bauabschnitt zur Verschönerung des Volksfestplatzes. Der Mikadowald ist so weit fertiggestellt, am Basketballplatz und den Bodenmarkierungen für Spiele wird gerade gearbeitet.
Das ist neu am Neuburger Volksfestplatz
Die angekündigten mobilen Pflanzen kommen im Laufe des Herbsts. Dann wird nur noch die mobile Skateboardanlage an den richtigen Platz gestellt und Ende des Jahres können sich laut David Riek von der Stadtverwaltung die Bewohner des Ostends auf den fertig verschönerten Volksfestplatz freuen.
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden