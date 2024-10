53-Jährige aus Neuburg täuscht Raubüberfall vor

Im Neuburger Stadtgebiet hat eine 53 Jahre alte Frau am Donnerstagabend einen Raubüberfall vorgetäuscht – wurde aber kurz darauf von der Polizei der Lüge überführt. Gegen 23 Uhr teilte die Frau über Notruf mit, dass sie in der Oskar-Wittmann-Straße von einem Mann überfallen und ausgeraubt worden sei.

Raubvorwurf in Neuburg: Alkoholisierte Frau beschuldigt fälschlich 42-Jährigen

Polizisten fanden die 53-Jährige mit einer stark blutenden Kopfwunde vor. Wie die Polizei mitteilt, stand sie deutlich unter Alkoholeinfluss. Zu einem Alkotest war die Frau nicht im Stande. Laut ihren Angaben wären ihr zuvor ein Mobiltelefon und ihre Kreditkarte geraubt worden.

Bei der Aufnahme der Tat durch die Polizei benannte die Frau konkret einen 42 Jahre alten Neuburger, also fahndete die Polizei nach dem Mann. Polizeibeamte trafen ihn kurz darauf in der Monheimer Straße an. Das vermeintliche Diebesgut, also Mobiltelefon und Kreditkarte, wurde allerdings nicht bei ihm aufgefunden. Bei der Aufnahme des Sachverhalts ergaben sich bereits erste Zweifel an den Angaben der Frau.

Polizei enttarnt Lüge nach Vorfall in Oskar-Wittmann-Straße

Der 42-jährige Neuburger, der von der Frau des Raubes verdächtigt wurde, teilte der Polizei mit, dass die 53-Jährige in der Innenstadt an einer Treppe gestürzt ist und sich dabei die Verletzungen zugezogen habe. Als er ihr aufhelfen wollte, lehnte diese die Hilfe ab und forderte ihn auf zu verschwinden. Die Aussage des Mannes wurde kurze Zeit später durch eine weitere Zeugin bestätigt. Bei der anschließenden Durchsuchung des vermeintlichen Opfers wurden das Mobiltelefon und die Kreditkarte bei ihr aufgefunden.

Die 53-jährige Frau wurde vom Rettungsdienst in die Klinik Neuburg gebracht, wo ihre Verletzungen versorgt wurden. Dort musste sich die Frau auch auf Anordnung der Staatsanwaltschaft einer Blutentnahme unterziehen. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Vortäuschens einer Straftat und Falscher Verdächtigung. (AZ)