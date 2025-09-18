Icon Menü
Neuburgs große Baustelle: 117 barrierefreie Wohnungen und Kita entstehen!

Neuburg

Wie sieben Fußballfelder: Das ist Neuburgs derzeit größte Baustelle

Seit Januar wird an der Grünauer Straße in Neuburg gebaut – 117 Wohnungen sollen hier entstehen. Wie ist der aktuelle Stand und wie funktioniert so eine große Baustelle? Ein Besuch.
Von Michael Kienastl
    Sind derzeit regelmäßig auf der Baustelle an der Grünauer Straße in Neuburg anzutreffen: Michael Oster, Manuel Klaus und Lukas Baumann von der Zimmerei Stark, sowie Anna Maria und Markus Meier vom Eichstätter Bauunternehmen Meier (von links).
    Sind derzeit regelmäßig auf der Baustelle an der Grünauer Straße in Neuburg anzutreffen: Michael Oster, Manuel Klaus und Lukas Baumann von der Zimmerei Stark, sowie Anna Maria und Markus Meier vom Eichstätter Bauunternehmen Meier (von links). Foto: Michael Kienastl

    Oben auf dem dritten Stockwerk hat man einen ausgezeichneten Überblick. Freilich: Erahnen, wie groß dieses Projekt ist, kann man auch, wenn man mit dem Auto die Grünauer Straße entlang fährt. Aber für einen guten Überblick muss man zuerst über das Stahlgeländer und dann innen über die graue Rohbautreppe nach oben steigen. Hinter der Bauplane weitet sich der Blick nach Osten über Neuburgs derzeit größte Baustelle – ein riesengroßes „U“ mit der offenen Seite in Richtung Heinrichsheim. Gerade wird der Holzdachstuhl installiert, dessen Elemente vorgefertigt von der Zimmerei Stark aus Auhausen angeliefert werden – ebenso wie die der Fassade.

