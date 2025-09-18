Wie sieben Fußballfelder: Das ist Neuburgs derzeit größte Baustelle

Oben auf dem dritten Stockwerk hat man einen ausgezeichneten Überblick. Freilich: Erahnen, wie groß dieses Projekt ist, kann man auch, wenn man mit dem Auto die Grünauer Straße entlang fährt. Aber für einen guten Überblick muss man zuerst über das Stahlgeländer und dann innen über die graue Rohbautreppe nach oben steigen. Hinter der Bauplane weitet sich der Blick nach Osten über Neuburgs derzeit größte Baustelle – ein riesengroßes „U“ mit der offenen Seite in Richtung Heinrichsheim. Gerade wird der Holzdachstuhl installiert, dessen Elemente vorgefertigt von der Zimmerei Stark aus Auhausen angeliefert werden – ebenso wie die der Fassade.
