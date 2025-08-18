Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neuburger Rundschau
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neuburg
Icon Pfeil nach unten

Neuburgs internationalen Austausch: Bürgermeister berichtet von spannenden Erlebnissen beim Newcastle Summit in Lettland

Neuburg, Jaunpils

Treffen der „Neuburgs“ dieser Welt: diesmal in Lettland, 2027 in Neuburg

Der „Newcastle Summit“ in Lettland habe reichlich Erfahrungen gebracht, sagt Bürgermeister Hans Habermeyer. 2027 richtet Neuburg die internationale Konferenz aus.
Von Winfried Rein
    • |
    • |
    • |
    Die führenden Vertreter der zehn Neuburg-Städte, darunter Neuburgs Zweiter Bürgermeister Johann Habermeyer, unterzeichneten in Jaunpils eine neue Abschlusserklärung.
    Die führenden Vertreter der zehn Neuburg-Städte, darunter Neuburgs Zweiter Bürgermeister Johann Habermeyer, unterzeichneten in Jaunpils eine neue Abschlusserklärung. Foto: Rüdiger Vogt

    Eine Neuburger Delegation traf in Lettland elf andere „Neuburgs“ in der gemeinsamen „Newcastle Alliance“. Die Städte mit dem Namen Neuburg hatten sich diesmal das Baltikum ausgesucht. Eine Woche lang tauschte sich die achtköpfige Delegation aus Neuburg an der Donau mit den Delegierten im Städtchen Jaunpils (Neuburg) über Themen wie Bildung, Umweltschutz, Kulturarbeit, Altenpflege und Aktuelles aus.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden