Treffen der „Neuburgs“ dieser Welt: diesmal in Lettland, 2027 in Neuburg

Eine Neuburger Delegation traf in Lettland elf andere „Neuburgs“ in der gemeinsamen „Newcastle Alliance“. Die Städte mit dem Namen Neuburg hatten sich diesmal das Baltikum ausgesucht. Eine Woche lang tauschte sich die achtköpfige Delegation aus Neuburg an der Donau mit den Delegierten im Städtchen Jaunpils (Neuburg) über Themen wie Bildung, Umweltschutz, Kulturarbeit, Altenpflege und Aktuelles aus.

